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В Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта

Глава администрации Хмельницкой области Украины сообщил об ударе по военному объекту
В район объекта прилетели два снаряда, один попал непосредственно в цель, сообщил глава областной администрации. Утром власти сообщали о двух взрывах в Хмельницкой области
Последствия взрывов в Хмельницкой области
Последствия взрывов в Хмельницкой области (Фото: khmelnytskaODA / Telegram)

В Хмельницкой области Украины в результате удара пострадал военный объект. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий в эфире телемарафона, передает УНИАН.

В прилегающий к объекту район прилетели два снаряда, один из которых попал непосредственно по объекту, сказал политик. В результате там начался пожар, который распространился на площади 100 кв. м. Огонь, по словам Гамалия, уже потушили.

Глава региона не уточнил, о каком военном объекте идет речь.

Второй прилет произошел рядом с остановкой общественного транспорта. Взрывной волной повреждены жилые дома и три учебных заведения, уточнил Гамалий. По его словам, пострадали два человека.

В последнем брифинге Минобороны России не говорилось об ударах по Хмельницкой области. В военном ведомстве заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.

Утром 18 февраля в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы звучали в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Львовской и других областях, власти сообщали о работе ПВО. Тогда же Гамалий написал в телеграм-канале, что в Хмельницкой области прозвучали два взрыва.

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В декабре власти города Хмельницкий, административного центра одноименной области, уже сообщали о попаданиях снарядов по военному объекту. Тогда по всей Украине также объявляли воздушную тревогу. Гамалий писал, что в результате ударов пострадали местная АЭС, восемь транспортных средств, 13 жилых домов, склады и восемь мирных жителей. Часть города осталась без света.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. Тогда российская сторона начала наносить ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Военная операция на Украине Хмельницкий
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