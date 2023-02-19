Захарова ответила на слова Макрона о нежелании «разгрома» России

Мария Захаров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признался в том, что Запад предпринимал попытки сменить в России власть. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть», — написала Захарова.

Она процитировала речь французского лидера: «Когда я слышу разговоры о смене режима в России, то всегда спрашиваю: какой режим мы будем менять? Какое руководство? Потому что в последнее десятилетие было много попыток смены режима и все они закончились неудачей». По ее словам, Макрон «бесконечно набивался в собеседники российскому руководству», зная, что против России развернута кампания по смене власти.

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