Поддержавшего протесты экс-посла Белоруссии заочно приговорили к 5 годам

Владимир Астапенко (Фото: ConsuladoDeBelarusEnUruguay / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Экс-посол Белоруссии в Аргентине Владимир Астапенко заочно приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу. Об этом заявила Генпрокуратура Белоруссии.

«Астапенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 210 УК (покушение на завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий). <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет», — говорится в сообщении ведомства. Бывшему послу также назначен штраф 18,5 тыс. белорусских рублей (около 547 270 руб.).

При этом Генпрокуратура уточнила, что Астапенко освобожден от основного наказания на один год в связи со ст. 7 закона республики от 7 декабря 2022 года «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Амнистия распространяется на осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких, и только на тех, кто возместил причиненный ущерб и кого положительно характеризовали во время отбывания наказания.

В октябре 2020 года Астапенко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Аргентине, Парагвае, Перу, Уругвае и Чили по совместительству. По решению МИД Белоруссии его миссия была завершена, дата вылета посла и членов его семьи в Минск была согласована на 30 октября. Посольство Белоруссии оплатило стоимость авиабилетов по маршруту Буэнос-Айрес — Париж — Минск.

Однако Астапенко обратился к туроператору и забронировал билеты из Парижа в Варшаву вместо столицы Белоруссии, не сообщив об изменении сотрудникам посольства. В итоге он использовал транспорт посольства необоснованно, чтобы добраться до аэропорта. В связи с этим против бывшего посла завели уголовное дело.

3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил его за «проступок, несовместимый с пребыванием на дипломатической службе». 27 октября экс-посол написал прошение об отставке, в котором обвинил «нанимателя» в нарушении законодательства, в связи с чем посчитал, что больше не может выполнять работу по трудовому договору. По его словам, он не мог добросовестно выполнять свои обязанности, «находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа».

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа 2020 года, в основной день голосования на президентских выборах, в которых участвовали Александр Лукашенко и Светлана Тихановская. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. Все его оппоненты обжаловали результаты в избирательной комиссии, но та отклонила их заявления. Тогда начались протесты с требованием отставки действующего президента.

Помимо Астапенко, не согласившегося с результатами выборов, Лукашенко уволил также посла республики в Испании Павла Пустового и посла в Словакии Игоря Лещеню.