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Политика ,  
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Парламент Белоруссии одобрил уголовную ответственность за фейки

Парламент Белоруссии одобрил в первом чтении уголовную ответственность за фейки про армию
Принятый в первом чтении документ предусматривает введение уголовной ответственности в Белоруссии за фейки про армию и смертную казнь для чиновников или военных за госизмену
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Палата представителей Белоруссии одобрила в первом чтении пакет поправок в уголовный кодекс страны, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента. Документом предусмотрено введение ответственности за распространение ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы страны. Аналогичная норма действует в России с начала марта.

Дополнить предлагается уголовную статью 369/1 (Дискредитация Республики Беларусь). Сейчас она предусматривает наказание в виде ареста и лишения свободы сроком до четырех лет (со штрафом или без) за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Белоруссии.

«Введение такой правовой нормы будет являться действенной превентивной мерой распространению заведомо ложной несоответствующей действительности информации о белорусской армии и других силовых структурах», — считают в белорусском парламенте.

Тот же пакет поправок содержит инициативу предусмотреть в уголовном кодексе смертную казнь для военных и должностных лиц на государственных постах, совершивших государственную измену. В данный момент 2 ч. ст. 356 белорусского УК (измена государству) предусматривает наказание для вышеуказанных категорий лиц в виде лишения свободы до 20 лет со штрафом или без.

В сообщении нижней палаты парламента Белоруссии говорится, что поправка разработана в целях «сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Российский закон об уголовной ответственности за распространение фейков о вооруженных силах вступил в силу в начале марта, после начала спецоперации на Украине. За подобные действия предусмотрены штрафы до 5 млн руб. и лишение свободы сроком до 15 лет. Аналогичное наказание в конце марта ввели за дискредитацию органов российской власти, действующих за рубежом.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Белоруссия дискредитация армии фейк госизмена смертная казнь
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Срок
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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