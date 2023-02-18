В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции

Финляндия вступит в НАТО, не дожидаясь Швеции, если присоединение последней к военному альянсу будет заблокировано Турцией. Об этом в интервью AP заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

«Нет, в таком случае мы вступим», — ответил Савола на вопрос о том, откажется ли Финляндия от своей заявки в НАТО в случае блокировки Турцией вступления Швеции в альянс.

При этом он отметил, что Финляндия все же предпочла бы вступить в альянс одновременно со Швецией. «Швеция — наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны тренируются вместе. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу», — добавил он.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в альянс совместно в мае прошлого года. 29 июня они получили приглашение на вступление в альянс. Однако для завершения процедуры странам требуется одобрение всех стран — участниц НАТО. Пока такого разрешения не дала Турция. Ключевым требованием турецких властей стала выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о «Рабочей партии Курдистана». Власти Турции отмечали, что не имеют претензий к заявке Хельсинки, но к Стокгольму есть вопросы из-за пособничества «терроризму». Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон 8 января говорил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия выполнить невозможно.