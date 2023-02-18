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Медведев счел главу МИД ФРГ невежей из-за слов о повороте на 360 градусов

Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок невежей из-за слов о повороте России на 360 градусов

Весело, что Европой управляют такие невежественные люди, как глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

«Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила все по-прежнему. Без сомнения, знаток геометрии», — написал он и добавил, что Россия продолжит придерживаться своей позиции.

Бербок, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, заявила, что мир был бы счастлив, если бы Россия развернула свою политику на 360 градусов.

«Можно измениться на 360 градусов, стоит только захотеть. И президент [России Владимир] Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу», — сказала она.

Министр привела в пример Германию, которая по ее словам, развернулась «на 360 градусов» и решила поставлять Украине оружие. Власти Германии долгое время отказывались передавать Киеву летальное оружие и танки, но изменили свою позицию. По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, Германия была вынуждена пойти на такой шаг, так как «[Владимир] Путин не оставляет <...> другого выбора».

Российское руководство критикует Запад за поставки оружия Украине. Они не способны изменить ситуацию и ведут к эскалации конфликта, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Персоны
Дмитрий Медведев Анналена Бербок ЕС 360 градусов

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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