В Крыму заявили о скрывающих активы на полуострове «украинских олигархах»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинские бизнесмены продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав на аффилированные структуры, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника», — сказал он.

Константинов добавил, что работа по выявлению в Крыму имущества «враждебно настроенных» по отношению к России украинских бизнесменов и политиков продолжается. По его словам, средства от продажи национализированных активов планируют направить на социальную поддержку участников военной операции на Украине и их семей. Как подчеркивает глава крымского парламента, собственности украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничто не угрожает.

В начале февраля в Крыму национализировали порядка 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия». В список вошли предприятия украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и его дочери Анжелики.

Константинов заверял, что сами предприятия не закроются, прекратится лишь деятельность учредителей.