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Пушилин заявил о национализации предприятий украинских бизнесменов

Пушилин: предприятия украинских бизнесменов станут собственностью России
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Решение о механизме национализации предприятий, оставшихся в регионах, вошедших в состав России, принято: они перешли в российскую собственность, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает «РИА Новости».

«Ничего [украинскому бизнесмену] Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Все это собственность государства», — сказал Пушилин, уточнив, что все «соответствующие решения уже приняты».

Пушилин заявил о санкционном списке России, в котором множество «негодяев», чье имущество «переходит государству».

После начала военной операции России на Украине богатейший украинец Ринат Ахметов к концу июля 2022 года потерял 64% состояния, но остался самым богатым бизнесменом страны. В начале 2022 года Forbes оценил его состояние в $13,7 млрд, а сейчас — уже в $4,4 млрд. Ахметову принадлежали Завод им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе.

Теги
Денис Пушилин Ринат Ахметов олигархи предприятия национализация
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