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FT назвала остывающий Тихий океан угрозой для мирового рынка зерна

FT: возможный срыв продуктовой сделки и изменение климата грозят мировому рынку зерна
Рынку зерна угрожает не только возможный срыв зерновой сделки, но и изменение климата: метеорологи предупреждают, что усиление феномена Эль-Ниньо в 2023 году грозит рекордным повышением глобальных температур
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Несмотря на то, что стоимость удобрений и пшеницы снизились по сравнению с пиковыми значениями после начала военной операции на Украине, аналитики по-прежнему видят угрозу для мирового рынка зерна, сообщает Financial Times.

Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, ООН и Турцией, сыграла решающую роль в снижении цен, но аналитики предупреждают, что она может сорваться. Если соглашение не продлить, это заблокирует экспорт украинского зерна, что приведет к очередному взлету цен, указывают они.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов в Черном море: Одесса, Черноморск и Южный. Суда с зерном выходят по согласованному безопасному коридору; по данным Анкары, с августа по начало января 2023-го по нему прошли 626 судов, из портов экспортировали 16,8 млн т агропродукции. Срок действия договоренности завершался 19 ноября, но его продлили на 120 дней.

Москва не раз критиковала исполнение зерновой сделки, особенно второй части, о снятии ограничений на экспорт российских удобрений. В октябре Россия приостановила участие в соглашении после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота. На этом фоне 31 октября стоимость пшеницы подскочила на открытии торгов в Чикаго почти на 8%. Кукуруза и овес подорожали почти на 3% и на 6% соответственно. 2 ноября Россия вернулась к сделке, и биржевые котиоовки на пшеницу в тот же день упали.

Угрозу рынку представляет не только геополитическая напряженность, но и изменение климата. В прошлом году в Европе и других частях света была зафиксирована рекордно высокая температура, несмотря на продолжающееся океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья. С этим феноменом связано охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно — ветра, давления и осадков.

Как сообщала Всемирная метеорологическая организация, текущее явление Ла-Нинья началось в сентябре 2020 года и сохранялось в середине мая 2022 года в тропической части Тихого океана. В январе и феврале 2022 года наблюдалось временное ослабление океанических компонентов Ла-Нинья, но с марта 2022 года они усилились.

Явление Ла-Нинья связывают с холодной фазой, а противоположного Эль-Ниньо — с теплой. Метеорологическое бюро Великобритании предупредило, что переход от одного к другому «вероятно приведет к тому, что глобальные температуры в 2023 году будут выше, чем в 2022 году». «Ла-Нинья наблюдалось три года подряд, что само по себе беспрецедентно. Но потенциальное Эль-Ниньо в следующем квартале... может нанести ущерб во всем мире», — полагает Кона Хак, представитель трейдера EDF Man. По его словам, страны Азии ждет засуха, а Южную Америку — обильные осадки.

Говоря о будущем зернового рынка, старший экономист по сельскому хозяйству Всемирного банка Джон Баффес сравнил ситуацию с «полетом с одним двигателем». «Пока этот двигатель работает, все в порядке, но если двигатель остановится, у вас будут проблемы. Если какой-либо из [этих рисков] материализуется, мы очень и очень быстро увидим [рост цен]», — сказал он.

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Как пишет FT, опасения аналитиков вызывает и относительно низкий уровень запасов зерна. В декабре продовольственная и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) сообщала, что запасы зерновых в мире на конец сезона 2023 года составят 839 млн т. Это на 1,1 млн тю меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, при этом они по-прежнему будут на 2,2% (18,5 млн т) ниже показателя прошлого сельхозсезона — это самый низкий показатель за последние три года. В результате, заявили в ФАО, соотношение запасов зерна к его потреблению в мире снизится с 30,9% в сезоне 2021–2022 годов до 29,3% в сезоне 2022–2023 годов, достигнув самого низкого уровня с сезона 2013–2014 годов, но его все еще можно считать «относительно комфортным».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
зерно пшеница изменение климата
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