Небензя обратился к западным странам: «У нас не осталось к вам никакого доверия»

Небензя обратился к Западу фразой «жить как прежде уже не получится»

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

У России не осталось никакого доверия к Западу и жить «как прежде» уже не получится, заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя, обращаясь к властям западных стран.

«У нас не осталось к вам никакого доверия, и никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить. Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», — сказал он.

По его словам, западные страны в полной мере проявили «недоговороспособность и коварство», создав на российской границе «неонацистский и националистический улей, а потом и разворошив его».

Странами Запада, по мнению Небензи, движет «стремление уничтожить нашу страну, причем по возможности чужими руками», а строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией государствам Европы и Северной Америки неинтересно.

Небензя выступил в Совете Безопасности в рамках заседания, созванного Россией и приуроченного к годовщине резолюции, принятой в 2015 году в поддержку минских соглашений, которые были нацелены на урегулирование конфликта в Донбассе.

Россия неоднократно обвиняла Киев в неисполнении соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что решил их не выполнять в 2019 году.