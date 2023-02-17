Мэр Варшавы: горожанам следует отказаться от личных автомобилей на время визита Байдена

Жителей Варшавы призвали не пользоваться машинами на время визита Байдена

Метро Варшавы (Фото: Tom Dulat / Getty Images)

Жителям Варшавы рекомендуется пересесть на общественный транспорт в день визита президента США Джо Байдена, заявил мэр города Рафал Тшасковский, передает телекомпания TVN24.

Визит американского лидера в Польшу запланирован на 21–22 февраля.

«Призыв ко всем варшавянам — чтобы в этот день, если нет такой необходимости, они не перемещались по городу на автомобилях, а использовали общественный транспорт, который будет подготовлен так, чтобы справиться как можно лучше», — сказал Тшасковский.

По его словам, поскольку идут боевые действия на Украине, во время визита президента США необходимо будет принять «беспрецедентные меры безопасности».

В Польше Байден встретится с польским президентом Анджеем Дудой, они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и коллективные усилия по поддержке Украины. Кроме того, как рассказывала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден встретится с лидерами так называемой бухарестской девятки — девяти стран восточного фланга НАТО.

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna писала, что в планах Байдена может быть и встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским — она может пройти в Варшаве или приграничном городе Жешув.