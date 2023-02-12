Президент Польши рассказал об обещании Зеленского накануне 24 февраля

Дуда рассказал о словах Зеленского накануне начала военной операции, украинский президент предупредил, что они могут больше не увидеться

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский накануне начала российской военной операции, 23 февраля прошлого года, пообещал, что «никто никуда не убежит» и усомнился, что состоится их следующая встреча, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Figaro. Текст опубликован на его сайте.

По словам Дуды, Зеленский также сказал ему, что «Украина будет сопротивляться до последней капли крови».

Он уточнил, что посетил Киев накануне начала военной операции России вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой, так как они подозревали, что начнутся боевые действия. Дуда назвал слова Зеленского «памятными» и отметил, что совершить визит было очень важно. По его словам, между ними особые отношения, а дружба с президентом Украины началась за несколько недель до начала боев.

«Он рисковал всем своим будущим, чтобы занять эту должность, потому что видел, что на Украине все плохо, и хотел изменить ситуацию. Я впервые увидел его в Брюсселе и обнаружил, что, хотя у него нет политического опыта, у него есть шанс многое изменить, потому что он честен и хочет действовать. Таким образом он пробудил мое любопытство. Благодаря полному отсутствию политического цинизма», — рассказал Дуда.

В декабре прошлого года супруга украинского президента Елена Зеленская рассказала о первой реакции мужа на начала боевых действий. Он был уже одет в костюм с галстуком, когда она проснулась утром 24 февраля от приглушенных звуков взрывов на окраине Киева, а на ее вопрос о происходящем сказал «Началось». По словам Зеленской, ситуация не была неожиданной для них с мужем, но они не обсуждали заранее план действий, в частности, «что я должна делать с детьми, что он должен делать».

Военная операция России на Украине началась 24 февраля, в числе ее целей президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

