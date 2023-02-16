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Столтенберг рассказал, как провел ночь перед началом спецоперации

Генсек НАТО о ночи на 24 февраля 2022-го: «Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал о точной дате начала спецоперации на Украине, однако в ночь на 24 февраля он все равно отправился спать. Об этом Столтенберг рассказал в интервью агентству AFP, передает France 24.

«Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент, в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось», — сказал генсек НАТО.

Как рассказал Столтенберг, ему сообщили о начале спецоперации в четыре утра (05:00 мск). Он признался, что это известие не стало сюрпризом, потому что о начале боевых действий было известно заранее.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовилось к вооруженному конфликту еще с 2014 года. Он напомнил, что конфликт на Украине начался именно тогда.

«На самом деле с 2014 года НАТО внедрило самое большое усиление коллективной обороны за поколение, потому что война началась не в феврале прошлого года. Она началась в 2014-м и повлекла крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, как начало боевых действий в феврале прошлого года изменило альянс.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в пять утра 24 февраля. Тогда президент назвал целями спецоперации «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также помощь республикам Донбасса, независимость которых Россия признала двумя днями ранее.

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