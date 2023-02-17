Путин в шутку пожалел замерзшего в ожидании видеоконференции Миллера

Алексей Миллер (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин шутя пожалел главу «Газпрома» Алексея Миллера, который замерз у Лахта-центра в Санкт-Петербурге, пока ждал звонка от него. Об этом глава государства сказал на видеоконференции по случаю 30-летия госкорпорации.

«Замерз, Алексей Борисович?» — сказал Путин, как только увидел Миллера на экране.

«Нет», — ответил глава концерна.

«Холодно у вас там? Сколько температура?» — спросил президент.

Миллер в ответ сообщил, что в Санкт-Петербурге около минус пяти градусов мороза, и пожаловался на ветер со стороны Финского залива.

«Газпром» 17 февраля отмечает 30-летие основания компании. В этот день в 1993 году Совет министров России выпустил постановление «Об учреждении Российского акционерного общества «Газпром». В июне 1998 года его преобразовали в ОАО «Газпром» по решению акционеров. В 2015 году компания стала Публичным акционерным обществом.

Штаб-квартира компании находится в Лахта-центре в Санкт-Петербурге.

По информации РБК Компании, в 2021 году выручка компании составила ₽6,4 трлн, а прибыль — почти ₽2,7 трлн. В ноябре журнал Forbes выпустил рейтинг, в котором признал «Газпром» самой прибыльной российской компанией по показателям за год. На тот момент чистая прибыль компании составляла 2,2 трлн руб. В декабре начальник департамента компании Карен Оганян назвал ее крупнейшим налогоплательщиком. По итогам года «Газпром» должен был выплатить свыше ₽5 трлн налогов, говорил он.