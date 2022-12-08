«Газпром» заявил, что станет крупнейшим налогоплательщиком в России

По итогам 2022 года «Газпром» выплатит рекордные более 5 трлн руб. налогов, став крупнейшим налогоплательщиком в России, заявил его топ-менеджер Карен Оганян. «Роснефть» в первом полугодии заплатила 2,1 трлн руб. налогов

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджетную систему России более 5 трлн руб. налогов, сообщил начальник департамента компании Карен Оганян, выступая на Петербургском налоговом форуме в четверг.

«Соответственно, по итогам 2022 года «Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком в стране», — сказал Оганян (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно отчету «Газпрома», в 2021 году его совокупные налоговые платежи составили 3,31 трлн руб., то есть в этом году они вырастут в полтора раза. «Роснефть», которая лидировала по налоговым отчислениям последние несколько лет, в прошлом году заплатила 3,8 трлн руб. налогов и таможенных пошлин. В первом полугодии 2022 года она выплатила 2,1 трлн руб. налогов, что на 20% выше, чем было годом ранее. «Налоговая нагрузка в нефтяной отрасли, не адаптированная к изменившимся внешним условиям, является самой высокой в стране и продолжает расти», — говорилось в сообщении компании. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

Резкое увеличение налоговых отчислений «Газпрома» в 2022 году во многом произошло за счет однократного повышения НДПИ на 1,248 трлн руб. — с 1 сентября по 30 ноября (по 416 млрд руб. в месяц). Такое решение правительство приняло летом этого года из-за сверхприбыли, которую компания получила благодаря росту цен на газ в Европе. В этом году стоимость газа на европейских хабах превышала небывалые $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что в десять раз выше его докризисной цены.

Из-за изъятия сверхприбыли «Газпрому» даже пришлось отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год на аналогичную сумму — 1,244 трлн руб., которые могли стать рекордными за всю историю компании.