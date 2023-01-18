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Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец»

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович попал в базу сайта «Миротворец»
Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: O_Arestovich_official / Telegram)

Карточка с информацией о бывшем внештатном советнике офиса президента Украины Алексее Арестовиче появилась на сайте «Миротворец».

Составители базы назвали политика «профессиональным провокатором», который осуществляет «публичные информационные диверсии» в пользу России. В карточке говорится, что Арестович участвовал в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил, и дискредитировал органы государственной власти.

В первый раз о появлении Арестовича в базе «Миротворец» сообщалось в январе прошлого года.

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

После обрушения части девятиэтажки в Днепре 14 января Арестович заявил, что попавшую в жилой дом ракету сбила украинская система ПВО. В результате взрыва в многоэтажке погибли, по последним данным главы областной администрации Валентина Резниченко, 45 человек.

Потом советник несколько раз извинился за оглашение непроверенной информации. Чиновник отметил, что его ошибка не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

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17 января Арестович подал заявление об отставке. Он объяснил это решение желанием показать пример «цивилизованного поведения». «Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — сказал он. Вечером того же дня пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объявил, что офис удовлетворил просьбу Арестовича.

Теги
Алексей Арестович «Миротворец» Украина
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