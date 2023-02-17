Кремль посоветовал заболевшим перед посланием депутатам «сидеть дома»

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Депутаты, которые заболеют перед предстоящим посланием российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, должны остаться дома, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если люди болеют, то нужно сидеть дома и болеть. Это совершенно нормально. Конечно, гораздо хуже — это прийти больным и кого-то заражать. Все должны здесь соблюдать такую ответственность, чувствовать ответственность и за свое здоровье, и за здоровье коллег», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сам Путин будет защищен от инфекций «на должном уровне». По словам Пескова, все необходимые санитарные и эпидемиологические меры будут приняты.

Выступление президента с посланием Федеральному собранию состоится во вторник, 21 февраля. По словам пресс-секретаря, акцент при этом будет сделан «на текущей ситуации». На вопрос, будет ли Путин говорить о военной операции, экономике и социальных проблемах, он ответил утвердительно.

15 февраля представитель Кремля сообщил, что сотрудники СМИ из недружественных стран не получат аккредитацию, чтобы освещать послание президента. По словам Пескова, «они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу».

В прошлом году послание Путина Федеральному собранию не состоялось. В конце года сам президент пообещал «безусловно» огласить его в начале 2023-го. Он объяснил задержку тем, что год был насыщен разными событиями, результаты которых непросто «зафиксировать на конкретный момент».