Перед войсками КНДР поставили новые боевые задачи
В КНДР прошла реорганизация воинских частей и многих родов войск, власти поставили перед ними новые оперативно-боевые задачи «в соответствии с новой ситуацией и обстановкой». Об этом сообщает Центаральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Многие части Корейской народной армии, виды и рода вооруженных сил были расширены и реорганизованы, перед ними поставлены важные оперативные боевые задачи в соответствии с новой ситуацией и обстановкой, изменениям подверглись стратегические и тактические задачи армейских подразделений», — сказано в сообщении.
Правящая Трудовая партия Кореи (ТПК) взяла курс на создание «могучей армии». Военные стандарты были пересмотрены в соответствии со стратегическими задачами частей всех уровней, передает ЦТАК.
Мероприятия по реорганизации войск приурочены к годовщине создания Корейской народной армии 8 февраля 1948 года. 9 февраля в стране состоялся парад по этому случаю. Руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил его вместе с дочерью Ким Чжу Э. Они прошли маршем перед высокопоставленными военными.