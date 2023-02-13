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Перед войсками КНДР поставили новые боевые задачи

ЦТАК: в КНДР реорганизовали войска и поставили перед ними новые боевые задачи

В КНДР прошла реорганизация воинских частей и многих родов войск, власти поставили перед ними новые оперативно-боевые задачи «в соответствии с новой ситуацией и обстановкой». Об этом сообщает Центаральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Многие части Корейской народной армии, виды и рода вооруженных сил были расширены и реорганизованы, перед ними поставлены важные оперативные боевые задачи в соответствии с новой ситуацией и обстановкой, изменениям подверглись стратегические и тактические задачи армейских подразделений», — сказано в сообщении.

Правящая Трудовая партия Кореи (ТПК) взяла курс на создание «могучей армии». Военные стандарты были пересмотрены в соответствии со стратегическими задачами частей всех уровней, передает ЦТАК.

Мероприятия по реорганизации войск приурочены к годовщине создания Корейской народной армии 8 февраля 1948 года. 9 февраля в стране состоялся парад по этому случаю. Руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил его вместе с дочерью Ким Чжу Э. Они прошли маршем перед высокопоставленными военными.

Теги
КНДР реорганизация войска Армия
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