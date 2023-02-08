Российский ОПК создал дальний транспортный беспилотник ТрАМП
В России разработан дальний транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Беспилотник способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров. Преимущество беспилотника называют способность выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах.
По словам источника, ключевой особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 л. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость беспилотника составляет 195 км/ч. Максимальная высота полета — 3000 м.
Источник отметил, что ТрАМП может использоваться и в гражданских целях, например для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве, при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений. В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения.
В начале февраля газета The Wall Street Journal писала, что Россия и Иран могут начать совместное производство беспилотников для боевых действий на Украине, они стремятся создать усовершенствованную модель дрона Shahed-136 с новым двигателем. Завод планируется открыть в Елабуге в Татарстане. В ближайшие годы в Елабуге планируется выпускать не менее 6 тыс. беспилотников; завод стал частью сделки между Москвой и Тегераном на $1 млрд, говорят собеседники издания.