Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Вознесеновка

Гладков: один человек пострадал в при обстреле села Вознесеновка в Белгородской области

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В результате обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией», — рассказал губернатор.

Мужчина отказался от госпитализации, скорая помощь оказала ему помощь сразу на месте, уточнил глава региона.

Также губернатор сообщил о повреждениях в одном частном доме и на складе сельхозпредприятия.

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны ВСУ регулярно с начала специальной военной операции на Украине. 4 февраля в регионе ввели бессрочный режим высокой террористической опасности.

В конце января Гладков докладывал, что с начала военной операции на Украине от обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения. Кроме того, пострадало около 2,5 тыс. жилых домов и квартир, добавил он.