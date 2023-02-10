Президент Молдавии выдвинула на пост премьера советника по безопасности
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьера страны секретаря Совета безопасности, своего советника по вопросам безопасности Дорина Речана, передает Point. Предыдущий премьер, Наталья Гаврилица, объявила 10 февраля о своей отставке, сразу после совещания правительства.
Санду приняла отставку Гаврилицы и в соцсетях поблагодарила ее за «огромные жертвы и усилия при управлении страной в период со стольким количеством кризисов».
Решение по кандидатуре нового премьера Санду объявила после консультаций с парламентскими фракциями. Поддержку Речану высказала правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), удерживающая большинство в парламенте (63 места).
Объясняя выдвижение на пост премьера секретаря Совбеза, Санду заявила, что новому правительству «необходимо заняться укреплением государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран» и продолжить реформы несмотря на сопротивление «со стороны группировок воров».
«Я решила, что нам необходимо двигаться быстрее, укреплять наши потенциалы за счет назначения нового правительства. Сейчас тяжелое время для всего мира. А наша задача не только выстоять, но и развиваться, двигаться вперед. Экономике и безопасности страны нужно второе дыхание», — сказала Санду (цитата по «Интерфаксу»).
Ушедшая в отставку Наталья Гаврилица возглавила правительство менее двух лет назад, в начале августа 2021 года. На период ее работы пришелся очередной этап газового кризиса, связанного со спорами с «Газпромом» о размере и оплате долга Молдавии за поставки топлива. В октябре «Газпром» сократил на треть поставки газа в Молдавию, объяснив это отказом Украины принимать российский газ на станции «Сохрановка», а также нарушением сроков оплаты за уже поставленный Кишиневу газ. В декабре правительство Молдавии объявило о диверсификации источников поставляемого газа с целью избавиться от зависимости от «Газпрома».
«Отставка премьера Гаврилицы не стала неожиданностью, внутри правящей партии этот шаг обсуждали еще в ноябре прошлого года», — сказал РБК консультант International Crisis Group Олег Игнатов. «В последнее время в стране много проблем, прежде всего связанных с экономикой, — повышение цен на электроэнергию, газ, высокая инфляция, есть и недовольство темпами проведения реформ. Нужна была демонстрация того, что правящая партия реагирует на эти проблемы», — объясняет эксперт.
При новом премьере, которым с высокой вероятностью будет утвержден Дорин Речан, курс правительства страны точно сохранится, говорит Игнатов. По его словам, Речан — сильная фигура в молдавской политике, что признают и члены оппозиции.