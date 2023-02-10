Президент Молдавии выдвинула на пост премьера советника по безопасности

В числе приоритетных задач нового правительства страны президент называет укрепление госбезопасности с целью «сохранить Молдову в рядах свободных стран»

Майя Санду и Дорин Речан (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьера страны секретаря Совета безопасности, своего советника по вопросам безопасности Дорина Речана, передает Point. Предыдущий премьер, Наталья Гаврилица, объявила 10 февраля о своей отставке, сразу после совещания правительства.

Санду приняла отставку Гаврилицы и в соцсетях поблагодарила ее за «огромные жертвы и усилия при управлении страной в период со стольким количеством кризисов».

Решение по кандидатуре нового премьера Санду объявила после консультаций с парламентскими фракциями. Поддержку Речану высказала правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), удерживающая большинство в парламенте (63 места).

Объясняя выдвижение на пост премьера секретаря Совбеза, Санду заявила, что новому правительству «необходимо заняться укреплением государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран» и продолжить реформы несмотря на сопротивление «со стороны группировок воров».

«Я решила, что нам необходимо двигаться быстрее, укреплять наши потенциалы за счет назначения нового правительства. Сейчас тяжелое время для всего мира. А наша задача не только выстоять, но и развиваться, двигаться вперед. Экономике и безопасности страны нужно второе дыхание», — сказала Санду (цитата по «Интерфаксу»).

Ушедшая в отставку Наталья Гаврилица возглавила правительство менее двух лет назад, в начале августа 2021 года. На период ее работы пришелся очередной этап газового кризиса, связанного со спорами с «Газпромом» о размере и оплате долга Молдавии за поставки топлива. В октябре «Газпром» сократил на треть поставки газа в Молдавию, объяснив это отказом Украины принимать российский газ на станции «Сохрановка», а также нарушением сроков оплаты за уже поставленный Кишиневу газ. В декабре правительство Молдавии объявило о диверсификации источников поставляемого газа с целью избавиться от зависимости от «Газпрома».

«Отставка премьера Гаврилицы не стала неожиданностью, внутри правящей партии этот шаг обсуждали еще в ноябре прошлого года», — сказал РБК консультант International Crisis Group Олег Игнатов. «В последнее время в стране много проблем, прежде всего связанных с экономикой, — повышение цен на электроэнергию, газ, высокая инфляция, есть и недовольство темпами проведения реформ. Нужна была демонстрация того, что правящая партия реагирует на эти проблемы», — объясняет эксперт.

При новом премьере, которым с высокой вероятностью будет утвержден Дорин Речан, курс правительства страны точно сохранится, говорит Игнатов. По его словам, Речан — сильная фигура в молдавской политике, что признают и члены оппозиции.