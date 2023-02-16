Медведчук призвал несогласных с Зеленским украинцев объединиться

Виктор Медведчук (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук призывал жителей Украины, которые не согласны с политикой украинского президента Владимира Зеленского, объединиться. Об этом он заявил в эфире российского Первого канала.

«Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают [политику президента Украины Владимира] Зеленского и его бандеровцев. Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада», — сказал политик.

По словам Медведчука, это позволит им поставить «заслонку» политике Зеленского и «закрыть шлагбаум его преступлениям».

В январе экс-депутат Верховной рады заявил в статье для «Известий», что на Украине необходимо создать политическое движение из тех, кто против того, чтобы страна «стала местом геополитических разборок». По его мнению, украинцам «для спасения страны» нужно начать строить демократию и открывать гражданский диалог «без западных кураторов». Без точки зрения «другой Украины» «этот кошмар никогда не закончится», отметил он.



Позже Медведчук сказал, что новое общественно-политическое движение должно показать, что Владимир Зеленский не прав, когда заявляет о монолитном украинском обществе, объединившемся против России. Медведчук считает, что нужно объединить украинцев и узнать их мнение.

«Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот сегодня главная задача», — отметил политик.