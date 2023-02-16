Ученые оценили гипотезу о сокращении земного года на 1 сек. к 2028 году

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Планета Земля вращается неравномерно, имеются сезонные колебания, поэтому добавление и вычитание секунды в годах является обыденной вещью. Об этом РБК сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, если привязать секунду к продолжительности суток, она будет разная от года к году, при этом разница будет незначительной.

«Мы сейчас используем очень точные атомные часы для измерения времени, и окажется, что у нас атомная шкала времени и шкала времени, которая привязана к вращению Земли, начнут расходиться. Для того чтобы их время от времени приводить в согласие, вот используется дополнительная секунда», — объяснил ученый.

«Добавление и вычитание секунды — довольно обыденная вещь. Есть даже такой термин — високосная секунда. Он связан с тем, что вращение Земли неравномерно, там есть сезонные колебания, есть более долговременные колебания», — резюмировал Вибе.

Ранее главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков сообщил, что из-за аномального увеличения скорости вращения Земли ученым необходимо скорректировать действующую систему измерений так, чтобы начало нового года совпало с началом следующего оборота.

Вибе подтвердил утверждение Пальчикова об изменении скорости вращения Земли, однако отметил, что в этом нет сенсации и это никак не повлияет на нашу повседневную жизнь.

«Речь действительно идет об изменениях скорости вращения Земли, но эти изменения мизерные, они становятся заметны, только когда мы начинаем это все сверять со сверхточными атомными часами», — заключил Вибе.

Пальчиков утверждает, что корректировка времени, по прогнозам ученых, произойдет в 2028 году. В этом усомнился старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

«Я бы побоялся на четыре года вперед такие заявления делать. На полгода вперед обычно удается сделать такой прогноз. Есть сомнения в возможности прогноза на несколько лет вперед. До сих пор таких прогнозов никто не делал, потому что, если посмотреть на графики, Земля дрыгается каждые полгода, откуда мы знаем, что произойдет в ближайшие четыре года», — заявил РБК Сурдин.

По словам Пальчикова, раньше Земля, наоборот, вращалась слишком медленно. По этой причине с 1970-х годов пришлось ввести дополнительные 37 секунд.

Вращение Земли могло ускориться из-за из-за изменений момента инерции ядра. В конце января ученые Пекинского университета И Ян и Сяодун Сун опубликовали статью в журнале Nature Geoscience, в которой утверждалось, что внутреннее ядро Земли стало вращаться медленнее, также изменилось направление его движения. По этой причине длительность дня изменилась на доли миллисекунды в течение года.