Ученые предупредили о последствиях таяния «Ледника судного дня»

«Ледник судного дня» стремительно тает из-за теплой воды, чья температура на 1,5 градуса превышает температуру замерзания. Его таяние грозит повышением уровня моря на 3 м. Британские ученые отмечали, что ледник держится «ногтями»

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Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде стремительно тает из-за повышения температуры воды, окончание этого процесса грозит повышением уровня Мирового океана на полметра; это может дестабилизировать состояние соседних ледников, чье таяние повысит уровень воды на три метра. К такому выводу пришли ученых, их выводу опубликованы в научном журнале Nature.

Размер ледника сопоставим с размером штата Флорида. Reuters указывает, что его в научной среде прозвали «ледником судного дня».

Ученые обнаружили, что теплая вода проникает в трещины и другие отверстия в нижней части ледника, в связи с чем он тает со скоростью 30 метров в год. Температура воды у ледника была на 1,5 градусов выше температуры замерзания. Соавтор исследования, ученая из Корнеллского университета Бритни Шмидт подчеркнула, что вопрос таяния Ледник Туэйтса — «это то, о чем мы все должны быть очень обеспокоены».

Ранее ученые пришли к выводу, что за последние два века ледник Судного дня разрушался быстрее, чем считалось, писала Daily Mail. Исследователи выяснили, что в 200 лет основание ледника отступало от морского дна со скоростью 2,1 км ежегодно — вдвое больше показателей, наблюдавшихся в последние десять лет.

«Туэйтс действительно держится сегодня своими «ногтями». Мы ожидаем больших изменений в ближайшем будущем, как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе», — заявил соавтор исследования из Британской антарктической службы морской геофизик Роберт Лартер.