Ученый допустил «омоложение» Земли из-за ускорения вращения

Ученый Пальчиков: 2028 год может сократиться на секунду из-за ускоренного вращения Земли

Из-за ускоренного в последние годы вращения Земли 2028 год может сократиться на одну секунду, рассказал «РИА Новости» главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков.

По его словам, из-за аномального увеличения скорости вращения Земли ученым необходимо скорректировать действующую систему измерений так, чтобы начало нового года совпала с началом следующего оборота. «Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году», — сказал Пальчиков. Он объяснил, что скорость вращения Земли могла ускориться из-за изменений момента инерции ядра.

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