Ученые заявили об изменении направления вращения ядра Земли и длины дня

Твердое внутрее ядро Земли, отделенное от мантии жидким ядром, изменило направление вращения, считают ученые из Пекина. Это, вероятно, привело к небольшому сокращению дительности дня и повлияло на геомагнитное поле планеты

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Внутреннее ядро Земли замедлило и, вероятно, изменило направление вращения, что привело к изменению длительности дня — на доли миллисекунды в течение года, считает группа ученых из Китая. Исследование, которое провели И Ян и Сяодун Сун из Пекинского университета, было опубликовано в журнале Nature Geoscience. Оно базируется на анализе сейсмических волн, вызванных землетрясениями.

Ученые проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями с 1960-х годов и обнаружили, что в период с 2009 по 2020 год вращение внутреннего ядра остановилось и, возможно, изменило направление. Авторы исследования указывают, что результаты их наблюдений совпадают с наблюдениями за изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня. «Это свидетельствует о динамическом взаимодействии между слоями Земли, от самых глубоких недр до поверхности», — говорится в кратком резюме научной работы.

Внутреннее ядро нашей планеты — твердое, оно состоит преимущественно из железа и никеля и от остальной поверхности Земли оно отделено жидким внешним ядром, что позволяет ему вращаться не так, как вся планета. Внешнее ядро, в свою очередь, отделено от земной коры мантией. Изучая, как преломляются сейсмические волны при переходе через центр Земли, ученые делают выводы о его строении и составе, а также о том, как различные слои геосферы взаимодействуют друг с другом.

По словам соавтора исследования, доктора Сяодун Суна, которые приводит The Wall Street Journal, вращение внутреннего ядра вызвано магнитным полем, создаваемым жидким внешним ядром. Выводы работы основаны на анализе землетрясений, которые происходят в одних и тех же местах на поверхности планеты.«Теоретически это происходит уже давно, но у нас есть наблюдения только за несколько десятилетий», — сказал Сун. «Это похоже на то, что мы делаем компьютерную томографию Земли», — цитирует WSJ и другого автора исследования, доктора Ян.

В то же время Джон Видейл, профессор наук о Земле в Университете Южной Калифорнии, который не участвовал в исследовании, сообщил WSJ, что у собранных его китайскими коллегами ученых может быть другая интерпретация. «Замеченные ими изменения действительно существуют, хотя что происходит на самом деле, пока не так очевидно», — считает Видейл. По его словам, теория, которую предложили сейсмологи Пекинского, имеет право на существование, но это пока лишь одно из множества возможных объяснений.