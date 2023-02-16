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В Запорожской области предложили не выдворять на Украину ее «помощников»

Рогов предложил не выдворять из Запорожской области на Украину ее «помощников», а судить
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Практику выдворения граждан из Запорожской области на украинскую территорию за антироссийскую деятельность нужно прекратить, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Считаю целесообразным отменить практику выдворения за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд», — сказал Рогов.

Он назвал выдворение «поощрением терроризма».

Те, кто помогал корректировать украинские удары, могут разбирать завалы после обстрелов, мести улицы, а потом «по обмену уходить на подконтрольную режиму [украинского президента Владимира] Зеленского территорию или же сидеть в тюрьме», уточнил Рогов.

По его мнению, на Украине есть пророссийски настроенные граждане, которых можно обменять на «украинских провокаторов», которые есть в Запорожской области.

В середине сентября прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на неназванное российское силовое ведомство сообщало, что на контролируемых Россией территориях Запорожской области начали выдворять граждан за «проукраинскую пропаганду» и препятствование работе местной администрации.

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«Неблагонадежных граждан», по данным агентства, выдворяли на подконтрольные Украине территории.

В октябре в своем сюжете «Россия 24» показала кадры выдворения генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти России».

Мурашов признался, что передавал информацию представителям украинских спецслужб. «Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал он.

Теги
Владимир Рогов Украина Запорожская область
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