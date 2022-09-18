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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило о выдворении из Запорожья «неблагонадежных»

Агентство также опубликовало видеозапись с мужчиной, которому зачитывают решение о его выдворении в соответствии с указом военно-гражданской администрации Запорожской области
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На контролируемых Россией территориях Запорожской области начали выдворять граждан за «проукраинскую пропаганду» и препятствование работе местной администрации, пишет госагентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванное российское силовое ведомство. Выдворение происходит на подконтрольные Украине территории. В сообщении агентства говорится, что высылают «неблагонадежных граждан».

«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА», — сказал собеседник агентства.

Одного человека выдворили за использование административного ресурса для организации несанкционированных митингов и финансовую поддержку СМИ, «пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность», еще одного — за деятельность по дестабилизации общественной безопасности.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Агентство также опубликовало видеозапись, на которой видно, что человек в камуфляже и с нашивкой, на которой изображен российский герб, говорит мужчине, что тот препятствовал нормальной работе органов военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области и занимался дискредитацией российских органов власти. «В соответствии с указом главы ВГА Запорожской области о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, к вам применяется процедура принудительного выдворения с территории Запорожской области», — заявил он.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российские войска контролируют центральную и южную часть Запорожской области, в том числе Мелитополь, а также Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе АЭС — Запорожская. Под контролем России также находится Херсонская и часть Харьковской областей.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Запорожская область выдворение пропаганда Военная операция на Украине
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