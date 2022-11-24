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Блогера Некоглая выдворили из России

Блогера Некоглая, опубликовавшего ролик о российском военном, выдворили из России
Николай Лебедев (Некоглай)
Николай Лебедев (Некоглай) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев, он — гражданин Молдавии) выдворен из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — сказал собеседник агентства.

Рейс Некоглая вылетел из аэропорта Домодедово в 7:00 по московскому времени, уточняют «Известия». Лебедева, имеющего молдавское гражданство, отправили в Армению. Это связано с тем, что у России нет прямого авиасообщения с Молдавией.

8 ноября Лига безопасного интернета заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стал ролик, опубликованный в TikTok, с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Фоном звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.

Некоглая задержали 9 ноября в районе Москва-Сити. Его признали виновным в административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда). Также ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. В Пресненском районном суде Москвы сообщали РБК, что там приняли решение депортировать Некоглая из страны. 11 ноября Мосгорсуд утвердил это решение.

Теги
блогер выдворение Молдавия дискредитация армии
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