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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

За ночь с 15 на 16 февраля сирены воздушной тревоги звучат во второй раз. Первый раз был в 23:22 (00:22 по мск), сигналы были слышны в Харьковской и подконтрольной Киеву части ДНР. Отбой начался в 00:19 (01:19 по мск).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. В этот день российская армия начала наносить удары по объектам украинской энергоинфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Последний раз был 10 февраля. На следующий день российское Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергосистемы, обеспечивающим работу ключевых предприятий украинского ОПК. В ведомстве тогда заявили, что работа этих предприятий была остановлена.

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