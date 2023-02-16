Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

За ночь с 15 на 16 февраля сирены воздушной тревоги звучат во второй раз. Первый раз был в 23:22 (00:22 по мск), сигналы были слышны в Харьковской и подконтрольной Киеву части ДНР. Отбой начался в 00:19 (01:19 по мск).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. В этот день российская армия начала наносить удары по объектам украинской энергоинфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Последний раз был 10 февраля. На следующий день российское Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергосистемы, обеспечивающим работу ключевых предприятий украинского ОПК. В ведомстве тогда заявили, что работа этих предприятий была остановлена.