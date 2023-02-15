Песков назвал формальностью отведенный в ТВ-эфирах час на послание Путина

Трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формальностью то, что федеральные телеканалы выделили в эфире час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Это формальность», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента.

Федеральные телеканалы покажут послание Путина в 12:00 мск 21 февраля. При этом с 13:00 мск в сетке вещания «Первого канала», «России 1», НТВ значатся уже другие программы.

Как сообщали в Кремле, темой выступления президента станет «текущая ситуация», в том числе в экономике и социальной сфере. Песков говорил также, что Путин будет говорить о военной операции на Украине, и допустил, что на мероприятие пригласят участников боевых действий.

После послания Путина, 22 февраля, Совет Федерации и Госдума проведут внеплановые заседания. На них обсудят интеграцию новых регионов в российское правовое поле, законы об этом должны быть приняты до 1 марта. Планируется также рассмотреть два закона: об изменениях в бюджетное законодательство (создать специальные казначейские кредиты для регионов, субъекты смогут направить деньги на инфраструктурные проекты) и о вопросах налогообложения в нефтяной сфере.

По словам источников РБК, на 22 февраля запланирован митинг-концерт в Лужниках с участием президента. Один из источников уточнил, что концерт может рассматриваться как «продолжение» послания.