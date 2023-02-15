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«Победа» увеличила чистую прибыль в три раза по итогам года

Лоукостер «Победа» сообщил об увеличении чистой прибыли в три раза — до 15 млрд руб.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Чистая прибыль лоукостера «Победа» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2022 года составила 15 млрд руб., говорится в отчетности компании. Это более чем в 3,4 раза больше, чем в 2021 году.

Выручка компании уменьшилась до 58,6 млрд руб. — в 1,2 раза. Себестоимость продаж увеличилась до 66 млрд руб. — на 8,7%, а убыток от продаж при этом составил 9,8 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Пассажиропоток «Победы» в 2022 году составил 11,7 млн человек и показал снижение на 19%. В компании связывают получение положительного финансового результата с тем, что она смогла адаптироваться к новым геополитическим реалиям и санкциям.

В июле прошлого года группа «Аэрофлот» сообщила, что заполняемость кресел лоукостера «Победа» во втором квартале 2022 года увеличилась с 93,8 до 95,3%. Последний раз такого уровня компания достигала в июле и августе 2021 года.

В конце февраля 2022 года США ввели ограничения на экспорт в Россию, в том числе в авиационной сфере. Теперь для поставок самолетов, которые произведены в США или имеют более 25% американских деталей, нужно получать лицензию.

В начале марта Минторг США запретил обслуживание 100 самолетов, которые после введения новых ограничений летали в Россию и которые, как считают власти, нарушают меры по экспортному контролю.

В мае 2022 года «Ростех» заявлял, что компании группы «Аэрофлот» планируют перейти на российскую систему бронирования «Сирена-Трэвел». «Победа» перешла на систему «Леонардо», которую они создали, в июне.

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