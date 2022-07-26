Заполняемость самолетов «Победы» достигла прошлогоднего уровня

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 15:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
МСД станет платным для транзитных машин и бесплатным для москвичей Общество, 16:14
Жена Шрёдера раскрыла цель его визита в Москву Политика, 16:11
ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. из-за правил блокировки на YouTube Бизнес, 16:02
Пора заняться математикой: что поможет натренировать мозг Pro, 16:00
Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи Политика, 16:00
Роспотребнадзор призвал людей из групп риска соблюдать COVID-ограничения Общество, 15:54
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 15:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В России не станут возобновлять доступ иностранцам к электронным визам Политика, 15:48
«Яндекс» увеличил долю в поиске на устройствах Android и iOS Технологии и медиа, 15:48
В FIDE рассказали о сроках чемпионского матча Непомнящего Спорт, 15:45
Бывший спортдиректор «Спартака» опроверг возвращение в ПСЖ Спорт, 15:40
Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом Политика, 15:39
Российско-казахстанский фильм покажут на 79-м Венецианском кинофестивале Life, 15:36
Бизнес ,  
0 

Заполняемость самолетов «Победы» достигла прошлогоднего уровня

Авиакомпания «Победа» достигла прошлогоднего уровня заполняемости самолетов
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», во втором квартале 2022 года достигла докризисного уровня заполняемости самолетов — 95,3%. У самой группы «Аэрофлот» этот показатель составляет лишь 83,7%
«Аэрофлот» AFLT ₽27,84 +0,07% Купить
Фото: Алексей Копаев / ТАСС
Фото: Алексей Копаев / ТАСС

Заполняемость кресел лоукостера «Победа» во втором квартале 2022 года увеличилась с 93,8 до 95,3%, говорится в сообщении группы «Аэрофлот», поступившем в РБК. Последний раз такого уровня компания достигала в июле и августе 2021 года, уточнили в пресс-службе «Победы».

Заполняемость кресел самолетов — один из ключевых показателей эффективности авиаперевозчиков. У самой группы «Аэрофлот» он увеличился с 78,1 до 83,7%, а у одноименной авиакомпании — с 72 до 80,7%.

В апреле—июне 2022 года «Победа» перевезла 2,459 млн человек, что на 32,5% меньше, чем было годом ранее. Пассажиропоток всей группы «Аэрофлот» снизился менее сильно — на 22,4%, до 8,68 млн.

На операционные результаты группы оказали влияние сложившаяся внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты, говорится в сообщении «Аэрофлота». После начала спецоперации России на Украине Брюссель наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Перевозчикам из России также запрещены полеты в ЕС и другие западные страны.

ЕС запретил продажу России самолетов
Политика
Фото:Maxim Shemetov / Reuters

После снижения в марте 2022 года во втором квартале группа «Аэрофлот» активно восстанавливала показатели перевозок, среднемесячные темпы роста составили 19,5%, утверждает ее пресс-служба: частично восстановлены международные перевозки, а также улучшилась динамика показателей внутренних линий. Пассажирооборот группы «Аэрофлот» на внутренних линиях увеличился на 0,4%, одноименной авиакомпании — на 23,7%.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Победа» Аэрофлот санкции
Материалы по теме
«Аэрофлот» и ФПК запустили комбинированную перевозку пассажиров на юг
Бизнес
Доля государства в «Аэрофлоте» превысит 73%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter