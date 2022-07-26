Заполняемость самолетов «Победы» достигла прошлогоднего уровня

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», во втором квартале 2022 года достигла докризисного уровня заполняемости самолетов — 95,3%. У самой группы «Аэрофлот» этот показатель составляет лишь 83,7%

Фото: Алексей Копаев / ТАСС

Заполняемость кресел лоукостера «Победа» во втором квартале 2022 года увеличилась с 93,8 до 95,3%, говорится в сообщении группы «Аэрофлот», поступившем в РБК. Последний раз такого уровня компания достигала в июле и августе 2021 года, уточнили в пресс-службе «Победы».

Заполняемость кресел самолетов — один из ключевых показателей эффективности авиаперевозчиков. У самой группы «Аэрофлот» он увеличился с 78,1 до 83,7%, а у одноименной авиакомпании — с 72 до 80,7%.

В апреле—июне 2022 года «Победа» перевезла 2,459 млн человек, что на 32,5% меньше, чем было годом ранее. Пассажиропоток всей группы «Аэрофлот» снизился менее сильно — на 22,4%, до 8,68 млн.

На операционные результаты группы оказали влияние сложившаяся внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты, говорится в сообщении «Аэрофлота». После начала спецоперации России на Украине Брюссель наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Перевозчикам из России также запрещены полеты в ЕС и другие западные страны.





После снижения в марте 2022 года во втором квартале группа «Аэрофлот» активно восстанавливала показатели перевозок, среднемесячные темпы роста составили 19,5%, утверждает ее пресс-служба: частично восстановлены международные перевозки, а также улучшилась динамика показателей внутренних линий. Пассажирооборот группы «Аэрофлот» на внутренних линиях увеличился на 0,4%, одноименной авиакомпании — на 23,7%.