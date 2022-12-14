Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Японским морем

Фото: Минобороны РФ

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря, сообщило российское Минобороны.

«Продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — уточнили в ведомстве.

Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, все они выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.

30 ноября стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В состав авиагруппы вошли Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Xian H-6. Российские стратегические ракетоносцы находились в воздухе около восьми часов. Полет проводился в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлен против третьих стран, заявили в Минобороны.

Накануне о совместном полете российских и китайских машин сообщило агентство Younhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, шесть российских военных самолетов и китайских без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, но границы воздушного пространства республики нарушены не были.