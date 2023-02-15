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ЦБ создал отдельный департамент для организации международных расчетов

Банк России: в ЦБ появился отдельный департамент для организации международных расчетов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России объявил о создании нового структурного подразделения — департамента организации международных расчетов. Об этом говорится на сайте банка.

В заявлении говорится, что новый департамент займется «вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций».

«Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций», — говорится в сообщении.

Департамент возглавит Михаил Ковригин. Ранее он возглавлял департамент стратегического развития финансового рынка.

Помимо этого Банк России объявил о создании департамента сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества. Департамент международного сотрудничества будет упразднен 1 сентября текущего года.

Ранее российские банки, которые не попали под санкции, пожаловалисьна отключение своих корреспондентских счетов в западных кредитных организациях. В частности, с российскими банками прекратили сотрудничество немецкий Deutsche Bank и австрийский Raiffeisenbank International. Также проблемы возникли у банков, сотрудничающих с американскими Citi и JPMorgan.

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Из пятерки крупнейших российских банков санкционные ограничения на переводы в долларах не действуют только против двух — «Газпромбанка» и «Россельхозбанка».

При этом «Россельхозбанк» отключен от международной системы SWIFT. Однако в самом «Россельхозбанке» заявляют, что компания продолжают выполнять валютные переводы за рубеж, поскольку банк установил «прямые корреспондентские отношения с ведущими зарубежными банками в основных иностранных валютах».

Теги
Банк России санкции Денежные переводы
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