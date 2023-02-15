Захарова назвала инквизицией увольнение выпускников МГИМО из МИД Польши

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Решение польского МИДа уволить сотрудников, получавших образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД России, сравнимо со средневековой инквизицией, так как она тоже боролась с образованием. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Это же была именно Центральная Европа, которая сжигала людей — на кострах, просто на центральных площадях, — которые им рассказывали о научных открытиях. Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных [государств] делали. Можно ли отменить образование? Они его и отменяли. Они ставили идеологию выше не только реальности, но и познания. <...> Польша это проходила неоднократно», — сказала Захарова.

Об увольнении выпускников МГИМО из польского МИДа сообщил глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау. По его словам, увольнение произошло два месяца назад.

При этом в 2018 году МИД Польши также рассказывал об увольнении выпускников МГИМО. Тогда он также заверил, что в последние годы Министерство иностранных дел Польши обновилось почти полностью, из ведомства ушли выпускники МГИМО.

«Можно сказать, что команда руководителей министерства сменилась почти на 100%», — сказал Чапутович во время выступления в дипломатической академии МИД Польши, цитата приведена в Twitter ведомства.



«Сейчас на руководящих должностях — в стране или за рубежом — нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — подчеркнул министр. Он добавил, что с 2016 года МИД Польши принял на работу 435 новых сотрудников.

В июне 2022 года Захарова заявила, что контролируемые США польские политики распространяют ненависть и ставят под удар польский народ, угрожая нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Так она отреагировала на заявления экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского, который призвал «подарить» Киеву ядерное оружие.



«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное: они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала она.