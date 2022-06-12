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Захарова обвинила экс-главу МИД Польши в разжигании ненависти

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Контролируемые США польские политики распространяют ненависть и ставят под удар польский народ, угрожая нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Об этом после заявления экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского, который призвал «подарить» Киеву ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала она в своем Telegram.

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Вячеслав Володин

Сикорский ранее заявил, что Россия нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому страны Запада имеют право «подарить» Украине ядерное оружие. «Так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал политик.

После слов Сикорского председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о риске ядерной войны в Европе. «Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — заявил Володин.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.

19 февраля, за неделю до начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, утверждал он.

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Президент России Владимир Путин в ответ сказал, что власти Украины объявили о своих ядерных амбициях и в Москве «их услышали». Через несколько дней после этого Россия начала спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Теги
ядерное оружие Мария Захарова МИД Военная операция на Украине
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