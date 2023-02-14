МИД Польши уволил всех дипломатов-выпускников МГИМО

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об увольнении из министерства выпускников МГИМО

Збигнев Рау (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

В министерстве иностранных дел Польши больше не работают дипломаты, окончившие Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), сообщил Gazeta Polska глава ведомства Збигнев Рау.

Министра спросили, работают ли в польском МИД дипломаты, закончившие МГИМО. «Больше нет», — ответил он.

Отвечая, с каких пор они не работают, Рау сказал, что «уже два месяца».

Увольнение выпускников МГИМО из польского МИДа министр назвал «закрытием очень важного процесса, который является частью широко понимаемой декоммунизации».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГИМО.

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