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Япония за год построит десять складов для хранения новых «Томагавков»

Yomiuri: Япония построит десять складов для хранения последних версий ракет Tomohawk
Ракета Tomahawk
Ракета Tomahawk (Фото: Christopher Senenk / Getty Images)

Министерство обороны Японии в 2023 финансовом году (начинается в апреле этого года) планирует построить десять новых складов для хранения ракет дальнего действия и других боеприпасов. Об этом сообщает Youmiuri Shimbun со ссылкой на военное ведомство.

По данным издания, правительство намерено потратить на эти цели порядка 5,8 млрд иен ($43,6 млн по текущему курсу). Отмечается, что такие склады появятся, в частности, на объектах Сил самообороны в префектурах Оита и Аомори.

Они же послужат пунктами транспортировки ракет в зону боевых действий в случае необходимости.

14 февраля министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что страна в 2023 году намерена приобрести крупную партию «Томагавков», но общее количество он не назвал.

По словам источника в правительстве Японии, страна намерена закупить у США 500 таких ракет. Для этой цели планируется выделить 211,3 млрд иен (около $1,6 млрд).

В настоящее время в Японии действует порядка 1400 таких складов. Все они размещены на северном острове Хокайдо. К 2035 году власти намерены построить еще 130 новых складов по всей стране.

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Информация об этом появилась на фоне информации о приобретении японским правительством ракет Tomohawk у США.

«Томагавк» — это семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года. Дальность полета ракеты (до 2,5 тыс. км) может позволить Японии в случае необходимости наносить удары по территории Китая и КНДР.

Теги
Япония ракеты склады Минобороны Японии
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