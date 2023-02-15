Мединский сообщил об отзыве звания почетного профессора вузом в Италии

Мединский сообщил об отзыве у него звания почетного профессора венецианским университетом

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский сообщил, что венецианский университет Ка-Фоскари (Università Ca' Foscari Venezia) уведомил его об отзыве звания почетного професора.

«Инициативно когда-то присвоили (никого не просил)), теперь инициативно отзывают «ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя правительства Российской Федерации во время неприемлемого и кровавого вторжения в суверенную страну», - написал он в телеграм-канале.

К публикации Мединский прикрепил фотографию уведомления, где сказано, что к нему прилагается соответствующий приказ ректора университета от 7 декабря прошлого года.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в начале военной операции. В мае переговорный процесс был приостановлен.

В декабре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника истории, в который войдет в том числе тема российской военной операции на Украине.

До этого научный директор Российского военно-исторического общества, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков говорил, что новые учебники истории выпустят под редакцией Мединского. В них будут затронуты темы «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева, в том числе боевых действий в Донбассе, шедших до начатой в феврале военной операции, рассказал он.

Кравцов говорил, что учебник для старших классов будет готов уже в марте. В Минпросвещения заявили, что его начнут использовать в школах в следующем учебном году.