Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Мединский сообщил об отзыве звания почетного профессора вузом в Италии Общество, 04:00
Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против «Тинькофф банка» Политика, 03:59
Автор расследования о Nord Stream связал взрыв с недоверием США к ФРГ Политика, 03:52
СК проверит данные о подготовке Украиной и США провокации против России Политика, 03:31
«Росатом» отверг влияние санкций на строительство АЭС в Бангладеш Технологии и медиа, 03:07
Сийярто заявил о разнице между тем, какого мира хочет Венгрия и ЕС Политика, 03:04
Берлускони после критики Зеленского заявил, что он на стороне Украины Политика, 02:26
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В Сочи сгорели конюшни клуба «Мустанг» Общество, 02:10
Кадыров заявил о скором возвращении командира «Ахмата» «в строй» Политика, 01:48
Die Welt узнала об отказе Нидерландов и Дании отправлять на Украину танки Политика, 01:22
«Известия» и РЕН ТВ сообщили о резком ухудшении здоровья Костомарова Спорт, 01:09
ПСЖ с Месси проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:05
Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших при землетрясении Общество, 00:50
В ЕС заработал временный механизм ограничения цен на газ Экономика, 00:25
Общество ,  
0 

Мединский сообщил об отзыве звания почетного профессора вузом в Италии

Мединский сообщил об отзыве у него звания почетного профессора венецианским университетом

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский сообщил, что венецианский университет Ка-Фоскари (Università Ca' Foscari Venezia) уведомил его об отзыве звания почетного професора.

«Инициативно когда-то присвоили (никого не просил)), теперь инициативно отзывают «ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя правительства Российской Федерации во время неприемлемого и кровавого вторжения в суверенную страну», - написал он в телеграм-канале.

К публикации Мединский прикрепил фотографию уведомления, где сказано, что к нему прилагается соответствующий приказ ректора университета от 7 декабря прошлого года.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в начале военной операции. В мае переговорный процесс был приостановлен.

В декабре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника истории, в который войдет в том числе тема российской военной операции на Украине.

До этого научный директор Российского военно-исторического общества, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков говорил, что новые учебники истории выпустят под редакцией Мединского. В них будут затронуты темы «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева, в том числе боевых действий в Донбассе, шедших до начатой в феврале военной операции, рассказал он.

Читайте на РБК Pro
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Разгон кредитных ставок до 19%: тяжело ли россиянам вести бизнес в Турции

Кравцов говорил, что учебник для старших классов будет готов уже в марте. В Минпросвещения заявили, что его начнут использовать в школах в следующем учебном году.

Теги
Владимир Мединский почетный профессор Венеция Университет
Материалы по теме
В СЖР раскритиковали Мединского за слова о «тварях» на журфаке МГУ
Общество
Работой над новым учебником по истории будет руководить Мединский
Общество
Северная Македония отозвала согласие на работу почетного консула России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter