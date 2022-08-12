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Северная Македония отозвала согласие на работу почетного консула России

С 2016 года пост почетного консула в Битоле занимает бизнесмен Сергей Самсоненко, которого называли богатейшим человеком Северной Македонии
Сергей Самсоненко
Сергей Самсоненко (Фото: russconsulbt.org)

Власти Северной Македонии без объяснения причин отозвали согласие на учреждение поста почетного консула России в городе Битола, сообщил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Должность почетного консула в Битоле занимает бизнесмен Сергей Самсоненко, которого называли самым богатым человеком в Северной Македонии с состояни ем около $100 млн.

«О мотивах данного шага ничего не говорится, видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием. Не вызывает сомнений, что речь снова идет о политически заряженном враждебном жесте», — говорится в заявлении ведомства.

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В МИД решение Северной Македонии назвали очередным выпадом, который призван «углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии», а также «продемонстрировать слепую лояльность» западным странам, их политике санкций и давления на Россию.

«Прискорбно, что на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу», — заявил Нечаев.

Пост почетного консула России в Битоле, втором по величине городе Северной Македонии, занимает бизнесмен Сергей Самсоненко. Согласие (эгзекватуру) на соответствующее назначение власти страны выдали России в 2016 году.

РБК писало, что Самсоненко родом из Ростова-на-Дону, а в Северную Македонию перебрался в 2006-м. Его основной актив — букмекерская компания Betcity. В балканской стране он широко известен главным образом как владелец трех спортивных клубов с одинаковыми названиями «Вардар» — футбольного и двух гандбольных.

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В биографической справке на сайте почетного консульства говорится, что Самсоненко является инвестором строительства крупнейшего в Северной Македонии многофукционального спортивного центра «Яне Санданский», под его покровительством был возведен первый в стране русский православный храм.

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