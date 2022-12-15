Япония поднимала в небо истребители из-за двух российских Ту-95МС над Японским морем

Ту-95МС (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

При появлении 14 декабря над Японским морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 Япония подняла в воздух истребители, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов страны.

Как заявили японские военные, утром 14 декабря два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя прилетели со стороны континента и полетели на юг над Японским морем в сторону воздушного пространства Японии. В районе префектуры Исикава на острове Хонсю самолеты развернулись и полетели на север.

Накануне Минобороны России сообщило, что два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в сопровождении самолетов Су-30СМ и Су-35С провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря. В ведомстве отметили, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

30 ноября над Японским и Восточно-Китайскими морями совместное патрулирование провели стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая. В состав авиагруппы входили Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Xian H-6. Полет проводился в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлен против третьих стран, заявили в Минобороны.

О совместном полете российских и китайских машин также сообщало агентство Younhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, китайские и российские самолеты без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, но границы воздушного пространства республики нарушены не были.