Кириенко призвал муниципалитеты помочь семьям участников спецоперации

Сергей Кириенко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Муниципальные власти должны поддержать семьи участников российской спецоперации на Украине, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».

«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», — сказал Кириенко.

Он отметил, что участники военного конфликта на Украине не делятся на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, им всем нужна поддержка. «Мы должны сделать так, чтобы каждый день [к их семьям] заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», — добавил политик.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, которые заключили контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине, в том числе мобилизованным.

После этого Минобороны выпустило разъяснения по денежному довольствию и условиям выплат. Оно складывается из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс. руб.) и окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.). Первая часть не облагается подоходным налогом, вторая часть — облагается налогом в 13%.



Деньги за военнослужащего может получать его семья, для этого необходимо оформить доверенность. Военный также может оформить дополнительную карту, привязанную к счету, для получения денежного довольствия.