Кириенко призвал муниципалитеты помочь семьям участников спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Третья страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за России Спорт, 17:47
Власти Таиланда решили ввести туристический сбор Общество, 17:46
«Связной» собрался подать заявление о банкротстве Бизнес, 17:41
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 17:39
Волна энтузиазма спала: ждать ли снижения популярности криптовалют Pro, 17:34
Кириенко призвал муниципалитеты помочь семьям участников спецоперации Политика, 17:19
Филиппинский мэр-холостяк доплатит одиноким в День святого Валентина Life, 17:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава думской группы по традиционным ценностям назвала ее главные задачи Политика, 17:17
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 17:16
Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов Общество, 17:15
Украинский клуб назвал виновных в драке с российскими игроками в Турции Спорт, 17:07
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания Pro, 16:48
Минобороны Норвегии анонсировало отправку восьми танков на Украину Политика, 16:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Кириенко призвал муниципалитеты помочь семьям участников спецоперации

Кириенко призвал муниципальные власти помочь семьям участников спецоперации
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Муниципальные власти должны поддержать семьи участников российской спецоперации на Украине, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».

«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», — сказал Кириенко.

Он отметил, что участники военного конфликта на Украине не делятся на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, им всем нужна поддержка. «Мы должны сделать так, чтобы каждый день [к их семьям] заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», — добавил политик.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, которые заключили контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине, в том числе мобилизованным.

После этого Минобороны выпустило разъяснения по денежному довольствию и условиям выплат. Оно складывается из ежемесячной социальной выплаты (158 тыс. руб.) и окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.). Первая часть не облагается подоходным налогом, вторая часть — облагается налогом в 13%.

Деньги за военнослужащего может получать его семья, для этого необходимо оформить доверенность. Военный также может оформить дополнительную карту, привязанную к счету, для получения денежного довольствия.

Теги
частичная мобилизация госпомощь Сергей Кириенко
Материалы по теме
Рогов сообщил о визите Кириенко на Запорожскую АЭС
Политика
Кириенко сообщил о работе лекторов общества «Знание» в центрах слаживания
Политика
Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter