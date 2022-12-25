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Трутнев и Кириенко предложили создать по всей России центры для спецназа

Трутнев и Кириенко предложили создать по всей России центры для спецназа по примеру Чечни
Центры подготовки бойцов, подобные Университету спецназа в Гудермесе, нужно открыть в других городах России, чтобы «мы как можно быстрее победили», считает Трутнев
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предложили Владимиру Путину создать по всей стране центры подготовки бойцов спецназа. Об этом журналистам сообщил Трутнев во время визита в Чечню, передает ТАСС.

«Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее и мы как можно быстрее победили», — заявил полпред. По мнению Трутнева и Кириенко, создавать их можно по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе при помощи одного из его основателей Даниила Мартынова (Мартынов до 2017 года был советником главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку, служил в Росгвардии, а в этом году его назначили советником министра МЧС России).

«Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части России. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях», — сказал Трутнев.

25 декабря они с первым замглавы администрации президента приехали в Чечню и посетили Университет спецназа. Кириенко заявил, что это «уникальный центр подготовки», а Кадыров сказал, что туда ежедневно приезжают от 15 до 50 человек. «Мы прошли три военные кампании и знаем, что нужно для Российской Федерации. <...> Мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным — МВД, Росгвардии, всем структурам», — цитирует главу Чечни ТАСС.

Кадыров предложил основать РУС в 2013 году. На сайте центра сообщается, что он «призван стать авангардным звеном в системе безопасности России» и распространить передовые методики подготовки спецназа

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Юрий Трутнев Сергей Кириенко спецназ Чечня Гудермес
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