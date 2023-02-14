В небе граничащей с Россией провинции Китая заметили светящиеся объекты

Вечером в понедельник, 13 февраля, жители городского округа Цицикар в китайской провинции Хэйлунцзян увидели в небе цепочку ярких светящихся огней, сообщает портал China Press. Провинция расположена на северо-востоке Китая и граничит с Россией.

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Огни были похожи на «цепочку маленьких горящих шаровых молний, которые исчезли, пробыв в небе несколько секунд», говорится в сообщении. Очевидцы уточнили, что они не были похожи на «хвостовое пламя» ракеты или метеор.

В ответ на запросы СМИ сотрудники метеорологического бюро Цицикара заявили, что они не знают об этом явлении и не имеют возможности его объяснить. В бюро призвали жителей не беспокоиться и уточнили, что не получали никакого уведомления об учениях или других тренировках в этом районе.

Внимание к необычным явлениям в небе обострилось после того, как президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов (НЛО)». Это произошло после того, как военные сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, характера и назначения.



Как объяснил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, однако Байден все же поручил межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

В то же время в Белом доме заверили, что не считают сбитые неопознанные летающие объекты инопланетными.



4 февраля американские ВВС сбили китайский зонд у побережья Южной Каролины — он несколько дней летел над территорией США. Над Северной Америкой впоследствии было уничтожено еще три подобных объекта. Военные не смогли определить, что представляли собой последние три, сообщил генерал ВВС США Глен ван Херк. Он заметил: «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами».