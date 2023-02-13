В Белом доме объявили о земном происхождении сбитых НЛО

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Белом доме не считают сбитые в Канаде неопознанные летающие объекты инопланетными, заявила представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Здесь — еще раз — здесь нет признаков инопланетной или внеземной активности, связанной с недавними происшествиями», — сказала Жан-Пьер. Она подчеркнула, что об этом знают «все присутствующие» и «американцы», но ей пришлось еще раз объявить об отсутствии подобной активности, потому что Белому дому поступали соответствующие вопросы.

4 февраля американские ВВС сбили китайский зонд у побережья Южной Каролины — он несколько дней летел над территорией США. Над Северной Америкой впоследствии было уничтожено еще три подобных объекта. Военные не смогли определить, что представляли собой последние три, сообщил генерал ВВС США Глен ван Херк. Он заметил: «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами».

Китай взял ответственность только за первый зонд, который, как объявили власти КНР, вел метеорологические наблюдения и был гражданским. Насчет трех других объектов Пекин заявил, что не имеет информации о них.

В Госдепартаменте США заявляли, что «все эти шары — часть флота [КНР], созданные для проведения разведывательных операций». Сбитый 4 февраля зонд представлял собой наполненный гелем шар диаметром около 60 м, несущий полезный груз из солнечных батарей и, по предварительным данным, электроники для сбора данных, общим весом около 900 кг.