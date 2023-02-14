Володин назвал долю вернувшихся из-за границы на прежнюю работу россиян

Фото: Регина Уразаева для РБК

Более 60% россиян, которые ранее покинули страну, уже вернулись обратно и работают на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента, передает ТАСС.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал Володин, не уточнив, о каком точно периоде идет речь.

Еще часть уехавших россиян работает за рубежом «в связи с выносом предприятиями мест работы за пределы России, добавил спикер Госдумы.

В 2022 году с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн), следует из данных ФСБ, опубликованных в ноябре прошлого года. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Число выездов в эти страны стало рекордным за пять лет.

В начале октября российский Forbes писал, что после 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в течение двух недель из страны выехали 700 тыс. россиян, 200 тыс. из которых уехали в Казахстан. Власти Казахстана сообщили, что после 21 сентября в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс.

В Кремле сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян назвали «уткой».