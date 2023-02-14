Володин назвал долю вернувшихся из-за границы на прежнюю работу россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 78,67 (+0,62) Инвестиции, 10:36 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 73,63 (+0,84) Инвестиции, 10:36
В небе граничащей с Россией провинции Китая заметили светящиеся объекты Политика, 14:45
Мосбиржа предупредила о риске «запредельной» инсайдерской торговли Финансы, 14:42
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:37
Как оформить доверенность на представление интересов собственника жилья Недвижимость, 14:30
Россия попала в список «серых» налоговых юрисдикций ЕС Экономика, 14:26
Жителям Байконура пообещали ₽260 тыс. за участие в спецоперации Политика, 14:20
В Wells Fargo посоветовали инвесторам не надеяться на разворот курса ФРС Инвестиции, 14:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава Минобороны Украины назвал имена своих новых заместителей Политика, 14:18
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 14:14
WSJ предупредила о снижении доверия к Зеленскому из-за потерь в Бахмуте Политика, 14:13
Goldman Sachs полностью вышел из капитала владельца ЦИАН Технологии и медиа, 14:10
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Life, 14:10
Банки вернули жертвам мошенников минимальную за четыре года сумму Финансы, 14:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин назвал долю вернувшихся из-за границы на прежнюю работу россиян

Спикер Госдумы Володин: более 60% россиян вернулись из-за границы на прежнюю работу
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

Более 60% россиян, которые ранее покинули страну, уже вернулись обратно и работают на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента, передает ТАСС.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал Володин, не уточнив, о каком точно периоде идет речь.

Еще часть уехавших россиян работает за рубежом «в связи с выносом предприятиями мест работы за пределы России, добавил спикер Госдумы.

В 2022 году с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн), следует из данных ФСБ, опубликованных в ноябре прошлого года. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Число выездов в эти страны стало рекордным за пять лет.

В начале октября российский Forbes писал, что после 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в течение двух недель из страны выехали 700 тыс. россиян, 200 тыс. из которых уехали в Казахстан. Власти Казахстана сообщили, что после 21 сентября в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс.

В Кремле сообщения о 700 тыс. покинувших страну россиян назвали «уткой».

Читайте на РБК Pro
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
Как чашка кофе поможет улучшить спортивные результаты и похудеть

Теги
Вячеслав Володин уехавшие россияне
Материалы по теме
Аргентина начала отзывать ВНЖ у россиян, родивших и уехавших из страны
Политика
В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян
Политика
В Совбезе заявили о «подножке Родине» от уехавших за границу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter