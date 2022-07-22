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В ДНР вслед за ЛНР заблокировали Google

Денис Пушилин заявил, что компания с помощью своих сервисов «пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса». Накануне об этом же говорили в ЛНР
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В ДНР заблокируют Google, так как считают, что поисковая система пропагандирует «терроризм и насилие» по отношению к жителям Донбасса, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, на территории республики «происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации» с помощью пропаганды. «На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса», — написал он.

Он подчеркнул, что если поисковик «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла», то его работа будет восстановлена.

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Фото:Peter Power / Reuters

Накануне похожее заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что со стороны Украины на республику обрушился «шквал фейков и дезинформации».

«Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской народной республики», — подчеркнул Пасечник.

Он добавил, что ЛНР «справится и без Google». Вернуть доступ к поисковой системе можно будет, когда она «исправится» и «начнет уважать людей».

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У России также были претензии к материалам, которые распространяются через сервисы Google. В конце марта Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к News.Google, поскольку «интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».

Google подтвердила проблемы с доступом к ее новостному сервису и заверила, что это не связано с какими-либо техническими неполадками со стороны компании.

18 июля суд в Москве принял решение оштрафовать Google на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Денис Пушилин ДНР ЛНР Google блокировка сайтов
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