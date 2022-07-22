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В Херсонской области заблокировали Google, YouTube и Viber

Пророссийские власти Херсонской области считают, что Google, YouTube и Viber являются элементами «информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поисковая система Google заблокирована в Херсонской области, которая находится под контролем российских военных. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — сказал Стремоусов.

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Фото:Peter Power / Reuters

22 июля Google также заблокировали власти ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что поисковая система пропагандирует «терроризм и насилие» по отношению к жителям Донбасса.

Россия также ранее обвиняла Google в распространении запрещенных материалов. В конце марта Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к новостному агрегатору News.Google, поскольку «интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».

Google тогда подтвердила проблемы с доступом к ее новостному сервису и заверила, что это не связано с какими-либо техническими неполадками со стороны компании.



18 июля суд в Москве принял решение оштрафовать Google на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.

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