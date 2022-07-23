В Запорожской области замедлили Google и пригрозили ей блокировкой

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Работа поисковой системы Google на подконтрольной России территории Запорожской области замедлена, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал он, указав, что ранее в регионе были заблокированы видеохостинг YouTube, Twitter, а также соцсети Facebook и Instagram (их владелец, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена, а соцсети заблокированы).

Власти соседней Херсонской области, которая полностью находится под контролем России, уже заблокировали Google, а вместе с ним — YouTube и мессенджер Viber. Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, причиной этого стало «использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки».





Аналогичное решение приняли и в ДНР с ЛНР. Глава первой, Денис Пушилин, заявил, что Google участвует в «травле русских, навязывании лжи и дезинформации» с помощью пропаганды «по приказу своих кураторов из американского правительства». Он подчеркнул, что если поисковик «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла», то его работа будет восстановлена.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил, что через Google на республику обрушился «шквал фейков и дезинформации». Он указал, что ЛНР «справится и без Google», но тоже допустил возвращение доступа к поисковой системе, если она «исправится» и «начнет уважать людей».