В Запорожской области замедлили Google и пригрозили ей блокировкой
Работа поисковой системы Google на подконтрольной России территории Запорожской области замедлена, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал он, указав, что ранее в регионе были заблокированы видеохостинг YouTube, Twitter, а также соцсети Facebook и Instagram (их владелец, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена, а соцсети заблокированы).
Власти соседней Херсонской области, которая полностью находится под контролем России, уже заблокировали Google, а вместе с ним — YouTube и мессенджер Viber. Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, причиной этого стало «использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки».
Аналогичное решение приняли и в ДНР с ЛНР. Глава первой, Денис Пушилин, заявил, что Google участвует в «травле русских, навязывании лжи и дезинформации» с помощью пропаганды «по приказу своих кураторов из американского правительства». Он подчеркнул, что если поисковик «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла», то его работа будет восстановлена.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил, что через Google на республику обрушился «шквал фейков и дезинформации». Он указал, что ЛНР «справится и без Google», но тоже допустил возвращение доступа к поисковой системе, если она «исправится» и «начнет уважать людей».